Ante desabastecimiento, CIFABOL solicita puentes aéreos para traslado de medicamentos

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) emitió un comunicado ante las severas dificultades logísticas que impiden la normal distribución y entrega de medicamentos y oxígeno medicinal en el territorio nacional, afectando especialmente el tránsito hacia y desde el occidente debido a los sectores en conflicto. Frente a este panorama, la organización hizo un llamado público para que se facilite de forma inmediata el libre tránsito de estos insumos vitales para la población.

Hospitales en riesgo de desabastecimiento

Ante el clamor de diversos centros de salud públicos y privados que manifiestan la inminencia de un desabastecimiento, Cifabol ha solicitado formalmente al gobierno nacional la habilitación de transporte aéreo para asegurar el traslado de los fármacos.

"Estamos trabajando con responsabilidad y compromiso con nuestra población, pero se está ingresando en una situación de elevado riesgo", advirtió su comunicado oficial.

Desde la organización enfatizaron que, si bien el diálogo y la concertación son las vías idóneas para solucionar las tensiones político-sociales, existen derechos humanos fundamentales que no pueden ser condicionados. Bajo esta premisa, Cifabol remarcó que, en cualquier escenario posible, los derechos a la salud y el acceso a medicamentos de todo boliviano deben ser priorizados por encima de los conflictos.

Foto: Pexels.

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