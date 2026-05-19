Bloqueos en Senkata y rutas del país obligan a YPFB a suspender despachos de combustibles

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó sobre la suspensión del envío de combustibles a las regiones afectadas por bloqueos y conflictos sociales, debido a los riesgos que representan las amenazas contra el personal operativo y las cisternas de transporte.

A través de un comunicado oficial, la estatal petrolera señaló que los bloqueos instalados en la Planta de Senkata, en la ciudad de El Alto, además de otros puntos en distintas carreteras del país, están impidiendo el normal funcionamiento de las operaciones y el despacho de combustibles.

Foto: Comunicado oficial. YPFB.

YPFB explicó que desde el reinicio de los bloqueos en varias rutas nacionales, los bloqueadores no permiten el paso de cisternas, obstaculizando el transporte de gasolina y diésel hacia diferentes regiones afectadas.

La empresa advirtió que esta situación ya comenzó a generar desabastecimiento de combustibles en varias ciudades, escenario que —según el comunicado— posteriormente es utilizado como argumento para impulsar nuevas medidas de presión y protestas.

Amenazas a YPFB

Asimismo, YPFB denunció amenazas directas contra las unidades de transporte, incluyendo advertencias relacionadas con el uso de dinamita contra cisternas y personal operativo.

“Las amenazas registradas, que incluyen el uso de dinamita contra las unidades de transporte, representan un riesgo inaceptable”, señala parte del comunicado difundido por la estatal.

Ante este panorama, la petrolera determinó suspender temporalmente el envío de combustibles hacia las zonas bloqueadas, priorizando la seguridad de conductores, trabajadores y de la población civil que permanece cerca de los puntos de conflicto.

Libre tránsito para cisternas

YPFB también exhortó a los sectores movilizados a levantar los bloqueos y permitir el libre tránsito hacia instalaciones estratégicas como la Planta de Senkata, advirtiendo que estas medidas afectan directamente el abastecimiento energético y la economía nacional.

Finalmente, la estatal reafirmó su disposición al diálogo con autoridades y sectores involucrados para restablecer el suministro normal de combustibles en el país una vez existan condiciones de seguridad.

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