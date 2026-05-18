Gobierno garantiza operaciones de contención sin armas de fuego ante movilizaciones en La Paz

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que las fuerzas del orden ejecutarán únicamente operaciones de contención frente a las movilizaciones y bloqueos registrados en la ciudad de La Paz, descartando el uso de armas de fuego por parte de efectivos policiales y militares.

En entrevista con radio Panamericana, la autoridad señaló que el Gobierno realizó en las últimas semanas esfuerzos de diálogo con distintos sectores sociales para atender demandas vinculadas al abastecimiento, combustibles y afectaciones económicas generadas por la conflictividad.

“Se han logrado importantes acuerdos con diferentes sectores, los cuales han aceptado escuchar y tratar sus propuestas”, sostuvo Oviedo.

El ministro explicó que se avanzó en reuniones con alcaldes, concejales y dirigentes sindicales de distintas provincias del departamento paceño. Sin embargo, lamentó que algunos sectores hayan radicalizado sus medidas y ahora centren sus demandas en la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“Hoy día su única bandera es la renuncia del presidente, que de hecho, sea de paso, eso es un delito grave, es un delito de sedición, es un delito contra las garantías constitucionales”, afirmó.

Sin armas de fuego

Oviedo confirmó que tanto la Policía Boliviana como las Fuerzas Armadas actuarán bajo estrictos protocolos de contención y resguardo del orden público.

“Ni en la operación del corredor humanitario que se ha hecho dos días atrás, ni en la contención a las agresiones que vamos a tener en la ciudad de La Paz, ningún miembro de las Fuerzas Armadas, ningún miembro de la Policía Boliviana va a estar con armas de fuego”, aseguró.

La autoridad explicó que los efectivos solo portarán agentes disuasivos para el control de convulsiones sociales y que las intervenciones estarán orientadas a evitar enfrentamientos mayores.

Operativos serán filmados con drones

El ministro también informó que el desarrollo de los operativos será registrado mediante drones y equipos de inteligencia, con el objetivo de documentar los hechos y evitar versiones falsas sobre posibles incidentes.

“Esta gente está viniendo a buscar víctimas, entonces nosotros vamos a filmar todo el desarrollo de los conflictos que vengan a desarrollarse”, señaló.

Finalmente, Oviedo pidió a la población mantener la calma, evitar confrontaciones y permitir que las instituciones del Estado cumplan con su tarea de preservar el orden público.

“Somos los paceños que queremos vivir en paz, que queremos transitar por nuestras calles, que queremos hacer nuestro trabajo con normalidad”, expresó.

La declaración se da en medio de una jornada de expectativa por posibles movilizaciones en La Paz, mientras el Gobierno insiste en que el diálogo sigue abierto, pero advierte que actuará para resguardar la seguridad y la libre circulación.

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