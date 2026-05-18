Marchistas rodean Felcc de La Paz en medio de tensión por bloqueos

Durante la caótica jornada de movilizaciones que se registra en la ciudad de La Paz, varias instituciones del Estado son atacadas por marchistas con la intención de ingresar.

Este es el caso de la instalación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ubicada en la avenida Sucre, donde varios manifestantes la rodearon para intentar acceder.

A través de imágenes enviadas por periodistas de Red Uno, se evidenció la presencia de varios efectivos policiales y algunos trabajadores de la prensa de otros medios que se encuentran en el interior de los predios, esperando a que las agresiones cesen.

Los marchistas lanzan piedras, golpean las puertas y gritan desesperados por entrar a los predios, a la vez que todo el personal policial y periodístico intenta resguardarse.

Esta situación se vive en diferentes zonas de la ciudad de La Paz, donde sectores sociales no sólo atacan establecimientos estatales, sino empezaron con agresiones físicas y verbales a toda la población civil que se interpone en su camino.

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