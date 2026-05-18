"¡Respeten, hay mujeres!": Marchistas atacan un minibús con pasajeros en La Paz

Un hecho violento fue registrado en video por una pasajera de un minibús que fue atacado por marchistas durante esta jornada marcada por movilizaciones en la ciudad de La Paz.

A través de las imágenes, se observa cómo un grupo de manifestantes empieza a destrozar las puertas de un minibús que aparentemente transportaba pasajeros durante las movilizaciones.

"¡Respeten, hay mujeres!", gritaban mientras se suscitaba la agresión en medio de gritos, desesperación y terror.

Además de cometer destrozos contra el vehículo, se registraron agresiones físicas en contra de los involucrados por parte de un poncho rojo que, sin importar la presencia de niños, mujeres y adultos, golpeó indiscriminadamente a los presentes.

Mientras se desarrolla la jornada, se registraron ya varios hechos violentos por parte de los sectores sociales que llegaron a la urbe paceña pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Mientras tanto, un fuerte contingente de efectivos policiales resguarda puntos clave en la ciudad para evitar mayores enfrentamientos.

También se registró la evacuación de varios funcionarios públicos en el centro gubernamental de La Paz, en resguardo de la seguridad y bienestar de los mismos.

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