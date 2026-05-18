¡Atención! Estos son los puntos de bloqueo activos en La Paz

La ciudad de La Paz reporta al menos nueve puntos de conflicto entre marchas, movilizaciones y bloqueos que afectan la circulación vehicular tanto en el centro paceño como en carreteras interdepartamentales, según el reporte emitido por el Comando Departamental de la Policía.

Las movilizaciones se concentran principalmente en el centro de la ciudad, mientras que varios tramos carreteros permanecen bloqueados en provincias y rutas que conectan con otros departamentos.

Los nueve puntos de conflicto en La Paz

1. Avenida Mariscal Santa Cruz

La Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz instaló una marcha de protesta en esta vía troncal del centro paceño, generando congestionamiento vehicular.

2. Avenida Arce

La Federación de Maestros Rurales realiza una movilización en demanda de atención a sus reivindicaciones sectoriales.

3. Palacio Consistorial

Trabajadores de la empresa de aseo urbano “La Paz Limpia” protagonizan una marcha de protesta en inmediaciones de la Alcaldía paceña.

4. Plaza San Francisco y avenida Mariscal Santa Cruz

La Central Obrera Boliviana concentra una movilización con diferentes sectores afiliados en pleno centro de la ciudad.

5. Avenida Ballivián e ingreso a la Autopista

Integrantes de los Ponchos Rojos realizan una marcha movilizada que afecta el ingreso y salida hacia la ciudad de El Alto.

6. Puente Pérez Velasco

Sectores gremiales mantienen movilizaciones y protestas en uno de los principales puntos de conexión entre el centro paceño y la zona Garita de Lima.

7.Avenida Las Américas

Dirigentes del municipio de Alto Beni y sus bases instalaron un mitin de protesta exigiendo atención a sus demandas.

8. Mallasilla, zona Sur de La Paz

Sectores campesinos de Río Abajo y Ponchos Rojos realizan un mitin y posteriormente una marcha hacia el centro paceño.

9. Bloqueos en carreteras y rutas interdepartamentales

La Policía reportó múltiples cortes de vía en carreteras estratégicas del departamento:

En El Alto se registran bloqueos en la avenida 6 de Marzo, Molino Andino, avenida Juan Pablo II y San Roque.

En la zona Sur existen cortes en las carreteras hacia Palca, Río Abajo y Achocalla.

La carretera La Paz-Yungas presenta bloqueos en Puente Armas, Tranca Tajwili, Puente Coroico y Cruce Sapecho.

En la ruta La Paz-Oruro hay conflictos en Sica Sica, Konani, Patacamaya y Achica Arriba.

La carretera a Copacabana tiene puntos bloqueados en Batallas, Corapata, Achacachi y Ancoraimes.

También existen cortes en la vía hacia Desaguadero, en Tiahuanacu, Jesús de Machaca y Guaqui.

En la carretera a Viacha se reportan bloqueos en Viacha, Charaña y el puente Jacha Tupo.

Además, la Policía informó que la Plaza Murillo y el Prado Paceño permanecen sin acceso y con cierre de vías debido a las movilizaciones.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población utilizar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en el tránsito vehicular.

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