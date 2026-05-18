Mineros lanzan petardos a la Policía en inmediaciones de Plaza Murillo

Un grupo de mineros protagoniza enfrentamientos con efectivos policiales al intentar ingresar a la Plaza Murillo, sector que permanece resguardado por al menos tres cinturones de seguridad instalados para impedir el avance de las protestas hacia el centro político del país.

Los manifestantes lanzan petardos y piedras contra los uniformados apostados en el primer anillo de seguridad, en medio de momentos de tensión registrados en inmediaciones de la plaza.

Ante el avance de los movilizados, la Policía respondió con el uso de gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar la protesta y evitar el ingreso de los manifestantes a Plaza Murillo.

La medida de seguridad fue reforzada debido a la llegada de al menos tres marchas que este lunes cercan la ciudad de La Paz para protestar contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

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