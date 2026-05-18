Ministro Oviedo advierte que la 'marcha evista' busca provocar enfrentamientos

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) no portarán armas de fuego y realizarán únicamente tareas de contención, mientras la denominada “marcha evista”, que prevé ingresar este lunes a la ciudad de La Paz, se desarrolle de manera pacífica.

La autoridad afirmó que el Gobierno maneja información de inteligencia que advierte que algunos grupos movilizados tendrían la intención de provocar enfrentamientos y generar hechos de violencia en el centro paceño. Ante ello, adelantó que todo el recorrido de la movilización será monitoreado con drones y personal de inteligencia.

“Ningún miembro de la Policía ni de las FFAA va a portar armas de fuego, solo contarán con elementos disuasorios. Todo va a estar filmado porque esta gente está viniendo a buscar víctimas; vamos a registrar todo”, aseguró Oviedo.

Respecto a los recientes operativos policiales, en los que fueron detenidas personas con grandes sumas de dinero y explosivos, el ministro sostuvo que las movilizaciones estarían siendo financiadas desde el Chapare y anunció la presentación pública de los aprehendidos.

“Traer flotas desde el Chapare con cocaleros demuestra que esta marcha está dirigida desde el Chapare por Evo Morales. ¿De dónde sacan la plata? ¿Por qué tantos explosivos? Hoy vamos a presentar a estas personas que fueron detenidas con dinero y explosivos”, indicó.

Pidió a la población alteña y paceña mantener la calma y evitar enfrentamientos con los marchistas, dejando en manos de la Policía el resguardo del orden público.

“Estas personas están viniendo pagadas; vienen a generar destrozos con una consigna ilegal, pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. No puede ser que grupos marginales nos enfrenten entre bolivianos”, agregó.

Este lunes, al menos tres movilizaciones generan tensión y complicaciones en la ciudad de La Paz. Entre ellas se encuentra la marcha de campesinos y otros sectores sociales, además de la denominada “marcha evista”, que partió la pasada semana desde Caracollo, en el departamento de Oruro.

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