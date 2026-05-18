Al menos 28 centrales de la Federación Trópico iniciaron una vigilia en el sector del Castillo, en el Trópico de Cochabamba, y se instalaron de manera pacífica en afueras de los predios de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Villa Tunari.

Según reportes desde la zona, los movilizados ocuparon el retén de control ubicado en exteriores de la base policial, espacio utilizado en las tareas de control y lucha contra el narcotráfico. Entretanto, el personal policial permanece al interior de las instalaciones realizando labores de resguardo.

Durante el fin de semana, las federaciones también bloquearon la pista del Aeropuerto de Chimoré, donde colocaron piedras y ramas con el objetivo de impedir operaciones aéreas.

Las movilizaciones surgieron luego de que Evo Morales afirmara públicamente que existía el riesgo de ser capturado en la región. A raíz de ello, dirigentes y bases sindicales instalaron vigilias y sostuvieron reuniones con representantes de la Novena División del Ejército para consultar sobre una supuesta presencia de personal especializado en el sector.

De acuerdo con los dirigentes, autoridades militares señalaron que no existía despliegue de uniformados pertenecientes a otras instituciones o unidades especiales.

Sin embargo, los movilizados advirtieron que no se responsabilizarían por posibles consecuencias si la información proporcionada no era verídica.

Posteriormente, representantes de las federaciones se trasladaron hasta la pista de Chimoré y sostuvieron una reunión con la dirección de Umopar, instancia que reiteró que sus funciones están enfocadas exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico.

Uno de los dirigentes del Trópico indicó que la toma pacífica de los predios de Villa Tunari había sido anunciada previamente, motivo por el cual el personal policial decidió mantenerse dentro de la base realizando el resguardo correspondiente.

Federaciones del Trópico tomaron el retén policial de UMOPAR en Villa Tunari. Imagen redes sociales Radio Soberanía.

Federaciones del Trópico tomaron el retén policial de UMOPAR en Villa Tunari. Imagen redes sociales Radio Soberanía.

Federaciones del Trópico tomaron el retén policial de UMOPAR en Villa Tunari. Imagen redes sociales Radio Soberanía.

Federaciones del Trópico tomaron el retén policial de UMOPAR en Villa Tunari. Imagen redes sociales Radio Soberanía.

Actualmente, una gran cantidad de pobladores permanece en las afueras de Umopar en Villa Tunari. Aunque no ingresaron a la base policial, continúan ocupando el retén de control instalado en el sector.

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