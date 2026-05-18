Campesinos instalan bloqueo en Huayllani pese al despliegue policial; Parotani se mantiene expedito

Pese al resguardo policial instalado desde la madrugada de este lunes, un grupo de personas instaló un punto de bloqueo en el sector de Huayllani, en el municipio de Sacaba, sobre la carretera que conecta Cochabamba con el departamento de Santa Cruz.

En el lugar, ubicado a la altura del kilómetro 10 de la avenida Villazón, la Policía desplegó efectivos, carpas y patrullajes permanentes para evitar el cierre de vías tras la convocatoria de la Central Provincial Única de Trabajadores Campesinos “El Morro”, que determinó iniciar bloqueos desde las cero horas del 18 de mayo.

Sin embargo, pese al operativo policial, los movilizados cerraron la carretera con piedras y ramas, además de apostarse en medio de la vía para impedir el paso del transporte público y pesado. Los manifestantes señalaron que la medida de presión fue asumida en protesta por el incremento de productos de la canasta familiar.

Campesinos instalan bloqueo en Huayllani pese al despliegue policial. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/Red Uno

El comandante regional de la Policía de Sacaba, Cary Gonzales, informó que el 100% del personal policial se encuentra en estado de listeza y que existe la instrucción de mantener expeditas las rutas tanto en el área urbana como rural.

La autoridad policial también confirmó el cierre de la vía en el sector de Cruce Aguirre, sobre la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Entre tanto, en Colomi aún no se registran puntos de bloqueo.

Puente Parotani permanece expedito

Mientras tanto, en el puente Parotani, ubicado en el kilómetro 39 de la carretera hacia Oruro y La Paz, continúa un fuerte resguardo policial y militar para evitar bloqueos en la ruta al occidente del país.

En el sector se instalaron carpas y al menos 150 efectivos permanecen movilizados y en vigilancia constante para garantizar la circulación vehicular. Asimismo, el contingente policial de Quillacollo se mantiene en estado de alerta ante posibles movilizaciones y bloqueos en la carretera.

Cruce Tarata

De la misma manera personal policial fue desplazado a la zona de Cruce Tarata para mantener la vía al Valle Alto expedita en ese punto.

Mira la programación en Red Uno Play