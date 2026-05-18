Mapa de transitabilidad: revise qué carreteras están bloqueadas hoy en Bolivia y tome rutas alternas

La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este lunes 18 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen 26 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos, siendo La Paz la región con mayor cantidad de rutas interrumpidas.

Las medidas de presión también afectan caminos en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en varias rutas estratégicas del país.

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

En el departamento paceño, las rutas afectadas son:

Pumazani

Entre Ríos – Sapecho

Patamanta – Huarina

Alto Lima – Río Seco

Nazacara – San Andrés de Machaca

Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

Achica Arriba – Calamarca

San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

Salida Achiri – salida de Berenguela

Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro

Lacka – Vino Tinto

Sica Sica – Luribay

Patacamaya – Sica Sica

Luribay – límite La Paz/Oruro

Alcantarilla – Colquiri

Otros departamentos afectados

Oruro

Límite Oruro – La Paz – Curahuara

Caihuasi – Caracollo

Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Beni

Límite La Paz – Beni – Puente Mitre

Yucumo – Río Colorado

Cochabamba

Tukiña

Cochabamba – Quillacollo

Cruce Vacas

Colomi

Santa Cruz

Los Troncos – Núcleo I – San Julián

Las autoridades recomiendan a la población revisar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje, especialmente en rutas interdepartamentales donde los bloqueos continúan activos.

También puede consultar el mapa de transitabilidad actualizado en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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