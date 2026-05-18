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Mapa de transitabilidad: revise qué carreteras están bloqueadas hoy en Bolivia y tome rutas alternas

La ABC reportó 26 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos del país. La Paz es la región más afectada mientras continúan las protestas de sectores sociales y campesinos, complicando el tránsito en rutas estratégicas.

Red Uno de Bolivia

18/05/2026 9:00

Revise aquí las rutas bloqueadas y el mapa de transitabilidad. Imagen captura ABC.
Bolivia

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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este lunes 18 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen 26 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos, siendo La Paz la región con mayor cantidad de rutas interrumpidas.

Las medidas de presión también afectan caminos en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en varias rutas estratégicas del país.

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

En el departamento paceño, las rutas afectadas son:

  • Pumazani

  • Entre Ríos – Sapecho

  • Patamanta – Huarina

  • Alto Lima – Río Seco

  • Nazacara – San Andrés de Machaca

  • Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

  • Achica Arriba – Calamarca

  • San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

  • Salida Achiri – salida de Berenguela

  • Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro

  • Lacka – Vino Tinto

  • Sica Sica – Luribay

  • Patacamaya – Sica Sica

  • Luribay – límite La Paz/Oruro

  • Alcantarilla – Colquiri

Otros departamentos afectados

Oruro

  • Límite Oruro – La Paz – Curahuara

  • Caihuasi – Caracollo

  • Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Beni

  • Límite La Paz – Beni – Puente Mitre

  • Yucumo – Río Colorado

Cochabamba

  • Tukiña

  • Cochabamba – Quillacollo

  • Cruce Vacas

  • Colomi

Santa Cruz

  • Los Troncos – Núcleo I – San Julián

Las autoridades recomiendan a la población revisar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje, especialmente en rutas interdepartamentales donde los bloqueos continúan activos.

También puede consultar el mapa de transitabilidad actualizado en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABChttps://transitabilidad.abc.gob.bo/

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