Mapa de transitabilidad: revise qué carreteras están bloqueadas hoy en Bolivia y tome rutas alternas

La ABC reportó 26 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos del país. La Paz es la región más afectada mientras continúan las protestas de sectores sociales y campesinos, complicando el tránsito en rutas estratégicas.
18/05/2026 9:00
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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este lunes 18 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen 26 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos, siendo La Paz la región con mayor cantidad de rutas interrumpidas.
Las medidas de presión también afectan caminos en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en varias rutas estratégicas del país.
La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos
En el departamento paceño, las rutas afectadas son:
Pumazani
Entre Ríos – Sapecho
Patamanta – Huarina
Alto Lima – Río Seco
Nazacara – San Andrés de Machaca
Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko
Achica Arriba – Calamarca
San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca
Salida Achiri – salida de Berenguela
Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro
Lacka – Vino Tinto
Sica Sica – Luribay
Patacamaya – Sica Sica
Luribay – límite La Paz/Oruro
Alcantarilla – Colquiri
Otros departamentos afectados
Oruro
Límite Oruro – La Paz – Curahuara
Caihuasi – Caracollo
Límite Oruro – La Paz – Caihuasi
Beni
Límite La Paz – Beni – Puente Mitre
Yucumo – Río Colorado
Cochabamba
Tukiña
Cochabamba – Quillacollo
Cruce Vacas
Colomi
Santa Cruz
Los Troncos – Núcleo I – San Julián
Las autoridades recomiendan a la población revisar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje, especialmente en rutas interdepartamentales donde los bloqueos continúan activos.
También puede consultar el mapa de transitabilidad actualizado en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC: https://transitabilidad.abc.gob.bo/
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