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Vecinos de Senkata alertan violencia y ataques durante protestas

Comerciantes de Senkata denunciaron que algunos negocios fueron saqueados mientras continúan los bloqueos y movilizaciones en la zona.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

18/05/2026 7:43

Foto: Bloqueadores responden con agresiones a vecinos de Senkata en contra de los bloqueos. Captura de pantalla.
El Alto

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Vecinos de Senkata, en la ciudad de El Alto, denunciaron hechos de vandalismo, agresiones y saqueos presuntamente cometidos por grupos de bloqueadores durante las movilizaciones instaladas en ese sector.

Según las denuncias, algunas personas que expresaron su rechazo a los bloqueos fueron agredidas verbalmente y físicamente por movilizados, lo que generó momentos de tensión entre vecinos y manifestantes.

 

Asimismo, comerciantes de la zona denunciaron que grupos de bloqueadores sustrajeron productos de negocios que permanecían abiertos pese a las medidas de presión.

Los hechos fueron registrados por vecinos y difundidos en redes sociales, donde se observa la tensión que se vive en el sector de Senkata en medio del conflicto social que afecta a distintas regiones del país.

 
 

Los afectados pidieron la intervención de las autoridades y una mayor presencia policial para resguardar la seguridad de los vecinos y evitar nuevos hechos de violencia.

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