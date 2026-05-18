Vecinos de Senkata alertan violencia y ataques durante protestas

Vecinos de Senkata, en la ciudad de El Alto, denunciaron hechos de vandalismo, agresiones y saqueos presuntamente cometidos por grupos de bloqueadores durante las movilizaciones instaladas en ese sector.

Según las denuncias, algunas personas que expresaron su rechazo a los bloqueos fueron agredidas verbalmente y físicamente por movilizados, lo que generó momentos de tensión entre vecinos y manifestantes.

Asimismo, comerciantes de la zona denunciaron que grupos de bloqueadores sustrajeron productos de negocios que permanecían abiertos pese a las medidas de presión.

Los hechos fueron registrados por vecinos y difundidos en redes sociales, donde se observa la tensión que se vive en el sector de Senkata en medio del conflicto social que afecta a distintas regiones del país.

Los afectados pidieron la intervención de las autoridades y una mayor presencia policial para resguardar la seguridad de los vecinos y evitar nuevos hechos de violencia.

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