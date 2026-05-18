Antes de salir de casa: revise los puntos de bloqueo y protestas en La Paz y El Alto

El Comando Departamental de la Policía de La Paz difundió este 18 de mayo un reporte actualizado sobre los principales puntos de bloqueo y las movilizaciones previstas en las ciudades de La Paz y El Alto, además de carreteras interdepartamentales afectadas por las medidas de presión.

Corte de tránsito en El Alto

Según el informe actualizado a las 06:00, en la ciudad de El Alto se registran bloqueos en la avenida 6 de Marzo, Molino Andino, avenida Juan Pablo II y San Roque.

La zona Sur de La Paz sin acceso

En la zona Sur de La Paz se reportaron cortes en la carretera a Palca, carretera a Río Abajo y sectores del municipio de Achocalla.

Asimismo, continúan los bloqueos en la carretera La Paz–Yungas, específicamente en Puente Armas, Tranca Tajwilli, Puente Coroico y Cruce Sapecho.

Foto: Reporte de transitabilidad en La Paz. Comando de la Policía.

Carreteras bloqueadas

En la ruta La Paz–Oruro se identificaron puntos de bloqueo en Sica Sica, Konani, Patacamaya y Achica Arriba. También se reportaron medidas de presión en las carreteras hacia Copacabana, Desaguadero y Viacha.

La Policía recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos por los cortes de vías.

En paralelo, el reporte policial también advierte sobre movilizaciones y concentraciones previstas para esta jornada en distintos sectores de La Paz y El Alto.

Foto: Reporte de transitabilidad en La Paz. Comando de la Policía.

Entre ellas figura una concentración de fabriles en la avenida Montes, un mitin universitario en el atrio del Monoblock de la UMSA y una movilización convocada por la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) en la plaza del Estudiante en rechazo a los bloqueos.

En El Alto se prevén protestas en la Ceja Multifuncional y en plaza Ballivián, mientras que en Mallasa se anunció una movilización de sectores campesinos y Ponchos Rojos hacia el centro paceño.

El reporte añade que la plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías durante la jornada.

Mira la programación en Red Uno Play