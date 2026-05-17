“También sufren los animales”: Senda Verde lanza pedido urgente por los bloqueos

La situación de los bloqueos en el departamento de La Paz no solo afecta a la población, al transporte y al abastecimiento de productos básicos. También golpea con fuerza a los animales rescatados que dependen del cuidado diario de refugios como Senda Verde.

La directora y cofundadora del refugio, Vicky Ossio, alertó que más de 1.200 animales bajo resguardo de la institución atraviesan una situación crítica por la falta de alimentos, medicamentos e insumos, debido al cierre de rutas hacia Los Yungas, el norte paceño y otras zonas del departamento.

A través de un video difundido en redes sociales, Ossio expresó su preocupación por el impacto de los bloqueos en la vida de los animales y de las familias de la región.

“La verdad es que lo que está sucediendo ahora es terrible porque son los animales y es toda la población que está sufriendo muchísimo. Son aproximadamente 1.200 animales con los que estamos todos complicados”, afirmó.

No pudieron abastecerse durante la semana

La activista explicó que el refugio no logró realizar el abastecimiento semanal debido a los conflictos y restricciones en las carreteras. Según relató, no solo dejó de llegar alimento, sino que tampoco fue posible salir a comprar por la situación de violencia y los bloqueos en El Alto.

“No se ha podido hacer ni siquiera el mercado de la semana. No solamente no ha llegado la comida, sino que tampoco se ha podido salir a comprar por la situación en El Alto, la violencia, etcétera; entonces, pues, no tenemos comida”, sostuvo.

Entre los animales afectados se encuentran aves, reptiles, monos, osos y felinos, todos con necesidades específicas de alimentación y atención veterinaria.

Preocupación por los osos y felinos

Ossio indicó que la situación es especialmente delicada en el caso de los osos rescatados, debido a que requieren una dieta fija que no puede ser reemplazada fácilmente por otros alimentos.

“Los osos tienen una dieta muy fija y no hay forma de reemplazar un alimento con otro”, explicó.

Frente a la emergencia, vecinos de la zona comenzaron a colaborar con parte de la alimentación para algunos animales. La directora contó que pudieron comprar pollo que no logró ser trasladado a La Paz y que una vecina ofreció un cerdo para alimentar a los felinos del refugio.

“Gracias a los vecinos, que lamentablemente tampoco han podido sacar el pollo a La Paz, hemos comprado eso nosotros. También una vecina nos está vendiendo un cerdo para poder alimentar a los felinos”, relató.

Pedido urgente a los bloqueadores

Con visible preocupación, Ossio hizo un llamado a los sectores movilizados para que permitan el paso de alimentos e insumos, no solo para la población, sino también para los animales que dependen completamente del cuidado humano.

“Hago llamado a los bloqueadores. Es muy difícil de entender que se haga sufrir tanto a la gente y, en este caso, también a los animales”, expresó.

El refugio Senda Verde mantiene bajo su protección a animales silvestres rescatados del tráfico, el maltrato y otras situaciones de riesgo. Hoy, en medio de los bloqueos, su mayor preocupación es poder alimentarlos y garantizar su atención diaria.

La emergencia expone otro rostro del conflicto: el de cientos de animales que no entienden de protestas, pero que también sienten el hambre, el estrés y las consecuencias del aislamiento.

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