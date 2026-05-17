Atención estudiantes de la UMSA: así serán las clases desde este lunes

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) instruyó el cambio de modalidad de clases presenciales a virtuales debido a los conflictos sociales, movilizaciones y bloqueos que afectan a las ciudades de La Paz y El Alto.

A través de un comunicado, la casa superior de estudios informó que la medida regirá desde este lunes 18 de mayo de 2026 y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

“La Universidad Mayor de San Andrés comunica a la comunidad universitaria que, debido a los conflictos sociales registrados, a partir de mañana, 18 de mayo de 2026, las actividades académicas se desarrollarán en modalidad virtual hasta nuevo aviso. Se debe realizar previa coordinación con sus respectivas direcciones de carrera”, señala el comunicado.

La UMSA recomendó a docentes y estudiantes tomar las previsiones necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas mediante las plataformas digitales correspondientes.

Bloqueos afectan la movilidad

La determinación se da en medio de un escenario marcado por bloqueos, movilizaciones y amenazas de nuevas medidas de presión en diferentes puntos de La Paz y El Alto.

Pese a los operativos de desbloqueo realizados en las últimas horas y a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y algunos sectores, la situación aún genera incertidumbre para estudiantes, docentes y trabajadores universitarios que deben trasladarse diariamente.

Uno de los sectores que mantiene presión es la Central Obrera Boliviana (COB), además de organizaciones que demandan atención a sus pedidos y, en algunos casos, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Colegios también aplican clases a distancia

La medida universitaria se suma a las disposiciones asumidas en el sistema educativo escolar. La Dirección Departamental de Educación de La Paz emitió días atrás un instructivo para que unidades educativas ubicadas en zonas con bloqueos y movilizaciones pasen a la modalidad a distancia.

Con esta decisión, la UMSA busca precautelar la seguridad de su comunidad universitaria y evitar perjuicios académicos mientras persista la conflictividad social en la región.

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