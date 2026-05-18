Si tiene actividades programadas este lunes, tome en cuenta el reporte del Senamhi, que prevé descenso de temperaturas y probabilidad de lluvias en varias regiones.
18/05/2026 7:00
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 18 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada poco nubosa y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 19°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -2°C y máxima de 14°C.
Oruro tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -2°C y 16°C.
Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre -6°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada poco nubosa y baja probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 6°C y 23°C.
Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 17°C.
Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 1°C a los 17°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con probabilidad de lluvia y con una sensación térmica más fría debido al descenso de las temperaturas.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 13°C y 18°C.
Trinidad prevé tormentas eléctricas y una mínima de 18°C y una máxima de 21°C con probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá tormentas eléctricas, temperaturas entre 20°C y 26°C y con alta probabilidad de lluvias.
