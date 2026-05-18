¿Hasta cuándo durará el frío? Senamhi alerta bajas temperaturas y heladas en tres departamentos

El frío vuelve a sentirse con fuerza en el sur y oriente del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, desde este domingo hasta el martes 19 de mayo, tres departamentos registrarán un marcado descenso de temperaturas y posibles heladas.

De acuerdo con el reporte, las temperaturas podrían descender entre 6°C y 12°C por debajo de los valores normales, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

¿Qué departamentos serán afectados?

El fenómeno afectará principalmente a Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, donde se prevén bajas temperaturas y heladas en diferentes provincias.

En Tarija, el descenso de temperaturas se registrará en las provincias O’Connor y Gran Chaco. Además, se prevén heladas en los valles del este de Méndez, Cercado y Aniceto Arce.

En Chuquisaca, las heladas afectarán los valles de las provincias Boeto y Tomina, además del este de Nor Cinti, Sud Cinti, Zudáñez y Azurduy. También se sentirán descensos de temperatura en Luis Calvo y Hernando Siles.

En Santa Cruz, el frío llegará a las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara y Santistevan; además del sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez, el noreste de Chiquitos y la provincia Cordillera. También se esperan heladas en los valles de Vallegrande, Florida y Caballero.

¿Hasta cuándo durará el frío?

Según el Senamhi, las bajas temperaturas y heladas se mantendrán hasta el martes 19 de mayo. Durante este periodo, se recomienda proteger a niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y animales de crianza.

También se aconseja cubrir cultivos sensibles, evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse adecuadamente durante la noche y la madrugada.

El descenso térmico genera expectativa y preocupación en varias regiones, especialmente en zonas productivas donde las heladas pueden afectar cultivos, ganado y actividades agrícolas.

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