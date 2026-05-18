TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Fuerzas Armadas alertan sobre audios y videos falsos creados con IA

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas advirtió que circulan en redes sociales materiales audiovisuales manipulados con inteligencia artificial, en los que se atribuyen supuestas declaraciones y órdenes inexistentes a autoridades militares y policiales.

Red Uno de Bolivia

17/05/2026 20:29

Fuerzas Armadas alertan sobre audios y videos falsos creados con IA. Imagen de referencial APG.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Las Fuerzas Armadas del Estado alertaron este domingo sobre la circulación de audios y videos falsos creados con inteligencia artificial, que estarían siendo difundidos en redes sociales para generar confusión, alarma e incertidumbre en la población.

A través de un comunicado, el Comando en Jefe denunció que en las últimas horas aparecieron materiales audiovisuales manipulados en los que se atribuyen declaraciones y órdenes inexistentes a autoridades militares y policiales.

“En las últimas horas vienen circulando en redes sociales videos y audios falsos elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial en los que se atribuyen declaraciones y órdenes inexistentes a autoridades militares y policiales”, señala el comunicado.

La institución militar calificó estas publicaciones como actos de desinformación promovidos por personas inescrupulosas que utilizan herramientas digitales para manipular contenidos y afectar la tranquilidad ciudadana.

“El Comando en Jefe desmiente categóricamente el contenido de dichos materiales audiovisuales y exhorta a la población a no dejarse sorprender por información falsa o manipulada que circula en plataformas digitales y redes sociales”, indicó la entidad.

Piden no compartir contenido no verificado

Ante esta situación, las Fuerzas Armadas pidieron a la ciudadanía verificar cualquier información a través de sus canales oficiales antes de compartir audios, videos o mensajes que circulen en redes sociales.

La institución recomendó evitar la difusión de contenido no confirmado, especialmente en un contexto de tensión social, movilizaciones y conflictos en distintas regiones del país.

Las FFAA remarcaron que la desinformación puede generar temor innecesario, confusión y afectar la seguridad de la población.

Finalmente, ratificaron su compromiso con la Constitución Política del Estado, la institucionalidad democrática, la paz social y la seguridad del pueblo boliviano.

“Las Fuerzas Armadas ratifican su compromiso con la Constitución Política del Estado, la institucionalidad democrática, la paz social y la seguridad del pueblo boliviano”, concluye el comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD