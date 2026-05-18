Fuerzas Armadas alertan sobre audios y videos falsos creados con IA

Las Fuerzas Armadas del Estado alertaron este domingo sobre la circulación de audios y videos falsos creados con inteligencia artificial, que estarían siendo difundidos en redes sociales para generar confusión, alarma e incertidumbre en la población.

A través de un comunicado, el Comando en Jefe denunció que en las últimas horas aparecieron materiales audiovisuales manipulados en los que se atribuyen declaraciones y órdenes inexistentes a autoridades militares y policiales.

“En las últimas horas vienen circulando en redes sociales videos y audios falsos elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial en los que se atribuyen declaraciones y órdenes inexistentes a autoridades militares y policiales”, señala el comunicado.

La institución militar calificó estas publicaciones como actos de desinformación promovidos por personas inescrupulosas que utilizan herramientas digitales para manipular contenidos y afectar la tranquilidad ciudadana.

“El Comando en Jefe desmiente categóricamente el contenido de dichos materiales audiovisuales y exhorta a la población a no dejarse sorprender por información falsa o manipulada que circula en plataformas digitales y redes sociales”, indicó la entidad.

Piden no compartir contenido no verificado

Ante esta situación, las Fuerzas Armadas pidieron a la ciudadanía verificar cualquier información a través de sus canales oficiales antes de compartir audios, videos o mensajes que circulen en redes sociales.

La institución recomendó evitar la difusión de contenido no confirmado, especialmente en un contexto de tensión social, movilizaciones y conflictos en distintas regiones del país.

Las FFAA remarcaron que la desinformación puede generar temor innecesario, confusión y afectar la seguridad de la población.

Finalmente, ratificaron su compromiso con la Constitución Política del Estado, la institucionalidad democrática, la paz social y la seguridad del pueblo boliviano.

“Las Fuerzas Armadas ratifican su compromiso con la Constitución Política del Estado, la institucionalidad democrática, la paz social y la seguridad del pueblo boliviano”, concluye el comunicado.

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