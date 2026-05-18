Asamblea de la Cruceñidad se reúne hoy para definir acciones en defensa de la democracia

La reunión fue fijada para las 09:00 en instalaciones de la institución cívica y contará con la participación de directorio, expresidentes, delegados sectoriales y provinciales, quienes definirán las acciones y medidas que asumirá el movimiento cívico cruceño.

A través de un pronunciamiento público, el Comité aseguró que Bolivia atraviesa “un punto de quiebre” y advirtió sobre supuestas amenazas contra la democracia y el Estado de Derecho.

“No vamos a permitir que intereses oscuros, liderados por mafias del narcotráfico y elementos criminales y terroristas, intenten derrocar al gobierno constitucional”, señala parte del documento difundido por la institución cívica.

En el pronunciamiento, el Comité pro Santa Cruz también exigió al Gobierno nacional asumir acciones para restablecer el orden público y garantizar el respeto a la institucionalidad democrática.

La convocatoria fue oficializada por el presidente de la entidad, Teyo Cochamanidis, quien fue facultado por el directorio ampliado para convocar a la Asamblea de la Cruceñidad y tomar acciones inmediatas ante cualquier situación que consideren una amenaza para la democracia.

Según el orden del día difundido por la organización cívica, el tema principal de la asamblea será la “defensa de la democracia”.

Desde la entidad señalaron que durante la jornada se definirá la “línea de acción cívica” frente a la coyuntura nacional y las movilizaciones registradas en el país.

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