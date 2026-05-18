“El día que el camión no trabaja, no se come”: Transporte pesado pide medidas por los bloqueos

El dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz, informó que el sector se encuentra en estado de emergencia debido a los 12 días de bloqueos que afectan diferentes rutas del país y mantienen a decenas de conductores varados, principalmente en la zona de Desaguadero.

“Son 12 días exactamente desde que ha empezado el bloqueo, 12 días de conductores secuestrados, que están desesperados por motivos de salud y económicos”, afirmó Cruz, al describir la situación que atraviesan los transportistas.

El representante aseguró que la paralización de las carreteras está golpeando duramente al sector, ya que muchos propietarios de camiones dependen del trabajo diario para cumplir con sus obligaciones económicas.

Dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz.

“El día que el camión no trabaja es día que no se come, que no se puede pagar bancos”, sostuvo.

Marcelo Cruz también cuestionó al Gobierno nacional y pidió al presidente garantizar la libre transitabilidad en el país. “¿Señor presidente va poder o no hacer cumplir la constitucion y las leyes? ¿Va a poder brindar transitabilidad, libertad y trabajo a los bolivianos? Porque ya es suficiente”, manifestó.

El dirigente indicó que los bloqueos ya generan un impacto económico a nivel nacional, provocando un incremento de precios y retrasos en la distribución de productos. El 75% de la producción de los productos que consume el boliviano los produce Santa Cruz”, aseguró.

Anunció que el sector participará de la reunión convocada por el Comité Cívico y pidió asumir medidas firmes ante la situación. “Nosotros como sociedad nos vamos a tener que organizar, porque esto ya es inconcebible”, sostuvo.

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