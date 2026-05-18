ABC reporta 21 puntos de bloqueo en el país; en San Julián persiste el corte de ruta

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes que continúan vigentes 21 puntos de bloqueo en distintas rutas del país, siendo uno de los más conflictivos el registrado en el municipio cruceño de San Julián.

El gerente regional de la ABC, Miguel Rojas, señaló que inicialmente el conflicto en esa zona estuvo relacionado con demandas del sector transporte, las cuales ya fueron atendidas mediante un acta de compromiso firmada el pasado 12 de mayo.

“Cumplimos todos los puntos respecto a lo que es el transporte”, afirmó la autoridad durante una entrevista vía Zoom.

Sin embargo, explicó que posteriormente un grupo de interculturales retomó la medida de presión con nuevas exigencias de carácter político, situación que derivó nuevamente en el cierre de la carretera.

Rojas indicó que la mayor concentración de cortes de ruta se registra en La Paz y Oruro. “A nivel nacional tenemos 21 puntos de bloqueo”, precisó.

La autoridad también confirmó que, pese a los operativos policiales ejecutados para habilitar corredores humanitarios, varios bloqueos fueron reinstalados horas después.

En el caso de San Julián, decenas de transportistas permanecen afectados debido a largas filas de camiones varados. Muchos viajeros realizan transbordos e incluso deben caminar para continuar su trayecto.

Pese a que existen rutas alternas por caminos departamentales y municipales, el tránsito continúa complicado debido a la gran cantidad de vehículos detenidos en la zona.

Rojas señaló que se buscará instalar nuevamente mesas de diálogo para intentar levantar el bloqueo y restablecer la circulación en esta importante vía del departamento cruceño.

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