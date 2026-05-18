“Aquí lo que todos queremos es trabajar”: Cochamanidis destaca la Asamblea de la Cruceñidad y llama a defender la democracia

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se refirió a la Asamblea de la Cruceñidad convocada para este lunes a las 09:00, donde se analizarán medidas y acciones en defensa de la democracia ante la actual coyuntura política y los bloqueos que afectan al país.

Cochamanidis aseguró que las autoridades elegidas deben concluir su mandato conforme al voto ciudadano y rechazó cualquier intento de interrumpir el orden democrático.

“En este país somos totalmente democráticos. Las urnas decidieron que Rodrigo Paz y todos los asambleístas que están hoy en ejercicio lleven las riendas de este país durante cinco años. La democracia los ha puesto ahí y la democracia, cuando termine su gestión, será quien evalúe y diga quiénes pueden seguir y quiénes no”, manifestó.

Asimismo, cuestionó las movilizaciones y bloqueos impulsados por algunos sectores, señalando que las demandas ahora apuntan a la renuncia del presidente.

“Lo que no se puede cortar es la democracia. Hay grupos sediciosos de algunos sectores que ya solamente demandan la renuncia del presidente. Aquí lo que todos los bolivianos queremos es trabajar y salir en libertad para hacer nuestras actividades de manera normal”, afirmó.

El líder cívico sostuvo que la situación ya “no es tolerable” y denunció afectaciones al abastecimiento de alimentos y combustibles, principalmente hacia el occidente del país.

“No podemos seguir tolerando que estos grupos pretendan seguir adelante con ese genocidio alimenticio que están llevando a la ciudad de La Paz. Es imposible que sigamos permitiendo que no lleguen los alimentos y combustibles”, señaló.

Cochamanidis indicó que la Asamblea de la Cruceñidad será la instancia encargada de definir las medidas que asumirán los distintos sectores cruceños.

“Los directores tendrán derecho a voz con las propuestas que traigan desde sus sectores y será esta Asamblea la que determine cuáles son las medidas. Nosotros tenemos la obligación de cumplir lo que de esta Asamblea se determine”, señaló.

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