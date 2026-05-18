TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Bloqueos complican el tránsito en La Paz y rutas interdepartamentales

Las movilizaciones sociales y cortes de ruta complican el tránsito en La Paz, El Alto y carreteras interdepartamentales desde las primeras horas de la jornada.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

18/05/2026 7:48

Foto: Movilizaciones se concentran mayormente en La Paz. APG.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Paz amaneció este 18 de mayo con múltiples puntos de bloqueo y movilizaciones sociales que afectan tanto la circulación vehicular en la ciudad como el tránsito en carreteras interdepartamentales, según reportes de la Policía Boliviana y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

De acuerdo con el informe actualizado a las 06:00, el departamento paceño concentra la mayor cantidad de cortes de ruta a nivel nacional. Entre los principales puntos afectados se encuentran Achica Arriba, Patacamaya, Sica Sica, Calamarca, Río Sapecho, Guarina, Nazacara, San Andrés de Machaca, Ventilla, Caracollo y el cruce hacia Luribay.

También se reportaron bloqueos en tramos de las carreteras La Paz–Yungas, La Paz–Oruro, además de las rutas hacia Copacabana, Desaguadero y Viacha. El mapa de transitabilidad de la ABC incluye además sectores como Puente Río Desaguadero, Achiri, Berenguela, Pongo, Río Seco y Boticlaca.

En las ciudades de La Paz y El Alto se prevén concentraciones, marchas y mítines en distintos sectores. Las movilizaciones fueron anunciadas en Plaza del Estudiante, el atrio del Monoblock de la UMSA, Palacio Consistorial, Ceja Multifuncional, Plaza Ballivián, Mallasa y la avenida Montes.

Las autoridades recomendaron a la población utilizar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos. Asimismo, se informó que Plaza Murillo permanece cerrada y con restricción de acceso debido a las medidas de seguridad implementadas por los conflictos sociales.

Los reportes también señalan que existen puntos de bloqueo aislados en otros departamentos, como Oruro y Santa Cruz, específicamente en la zona de San Julián.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD