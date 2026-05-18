Bloqueos complican el tránsito en La Paz y rutas interdepartamentales

La Paz amaneció este 18 de mayo con múltiples puntos de bloqueo y movilizaciones sociales que afectan tanto la circulación vehicular en la ciudad como el tránsito en carreteras interdepartamentales, según reportes de la Policía Boliviana y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

De acuerdo con el informe actualizado a las 06:00, el departamento paceño concentra la mayor cantidad de cortes de ruta a nivel nacional. Entre los principales puntos afectados se encuentran Achica Arriba, Patacamaya, Sica Sica, Calamarca, Río Sapecho, Guarina, Nazacara, San Andrés de Machaca, Ventilla, Caracollo y el cruce hacia Luribay.

También se reportaron bloqueos en tramos de las carreteras La Paz–Yungas, La Paz–Oruro, además de las rutas hacia Copacabana, Desaguadero y Viacha. El mapa de transitabilidad de la ABC incluye además sectores como Puente Río Desaguadero, Achiri, Berenguela, Pongo, Río Seco y Boticlaca.

En las ciudades de La Paz y El Alto se prevén concentraciones, marchas y mítines en distintos sectores. Las movilizaciones fueron anunciadas en Plaza del Estudiante, el atrio del Monoblock de la UMSA, Palacio Consistorial, Ceja Multifuncional, Plaza Ballivián, Mallasa y la avenida Montes.

Las autoridades recomendaron a la población utilizar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos. Asimismo, se informó que Plaza Murillo permanece cerrada y con restricción de acceso debido a las medidas de seguridad implementadas por los conflictos sociales.

Los reportes también señalan que existen puntos de bloqueo aislados en otros departamentos, como Oruro y Santa Cruz, específicamente en la zona de San Julián.

Mira la programación en Red Uno Play