Bloqueos afectan el transporte y suspenden viajes desde Cochabamba

La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió este lunes todas las salidas hacia el occidente, oriente y sur del país debido a los bloqueos y amenazas de movilizaciones en distintas rutas del departamento.

A través de un comunicado, la Jefatura de Tránsito de la Terminal de Buses Cochabamba S.A. informó que quedaron suspendidas las rutas hacia La Paz y Oruro, en el occidente; Santa Cruz, en el oriente; y Sucre, Tarija y Potosí, en el sur del país.

La institución recomendó a la población tomar previsiones y circular con extrema precaución debido a los conflictos sociales que afectan la transitabilidad en varias carreteras.

Los bloqueos comenzaron a instalarse desde las primeras horas de este lunes tras la convocatoria de organizaciones campesinas y sectores afines a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Central Obrera Boliviana (COB) para ejecutar un bloqueo general de caminos.

Puntos de bloqueo activos

Uno de los primeros puntos de bloqueo se registró en el sector de Cruce Vacas, en el kilómetro 87 de la ruta hacia Chuquisaca y Potosí, donde comunarios cerraron completamente el paso vehicular con piedras y otros objetos. La medida afecta la conexión entre Aiquile y la ciudad de Cochabamba.

Otro punto de bloqueo fue instalado en la Chancadora, en la provincia de Carrasco, sobre la carretera antigua hacia Santa Cruz. Asimismo, viajeros y transportistas reportaron cortes de vía en el tramo Mizque-Cochabamba, a la altura de Molinos, donde incluso se cerraron rutas alternas de desvío.

En Sacaba, la Central Provincial Única de Trabajadores Campesinos “El Morro” confirmó su adhesión al bloqueo indefinido de caminos desde este lunes. El sector instaló su punto de concentración en el puente Huayllani y demanda medidas para frenar el incremento de los productos de la canasta familiar.

Las movilizaciones se producen en medio de una crisis social y política que afecta al país y que ya genera problemas en el abastecimiento de productos y el transporte interdepartamental.

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