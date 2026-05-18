Colegio Médico alerta que oxígeno en La Paz alcanzará solo para una semana

La crisis provocada por los bloqueos y conflictos sociales volvió a poner en alerta al sistema de salud en el departamento de La Paz. Aunque el fin de semana se habilitó un corredor humanitario que permitió el ingreso de oxígeno medicinal, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, aseguró que el abastecimiento alcanzará únicamente para una semana aproximadamente.

El representante de los médicos explicó que además del oxígeno existe preocupación por la falta de medicamentos e insumos, situación que obliga a muchos pacientes a comprar sus tratamientos fuera de los hospitales y a precios más elevados.

Falta de insumos para pacientes

Larrea indicó que uno de los problemas más críticos actualmente es la alimentación de los pacientes internados, debido al desabastecimiento y al incremento de precios de productos básicos como carne, pollo y huevo.

“Hoy día la emergencia sanitaria es otra. Imagínate un paciente que necesite proteínas, para el que la carne, el huevo y el pollo son fundamentales. Son alimentos que tienen que llegar al paciente”, manifestó.

El presidente del Colegio Médico reveló que durante el fin de semana varios hospitales comenzaron a racionalizar la alimentación y que incluso algunos centros suspendieron la provisión de comida al personal médico, internos y residentes para priorizar a los pacientes.

Larrea también advirtió que, si la situación se prolonga, los hospitales podrían verse obligados a pedir a las familias que lleven alimentos para los pacientes internados.

“Tendríamos que pedir a los familiares que trajeran la comida para los pacientes. Es algo que nunca se ha dado”, alertó.

El Colegio Médico Nacional sostuvo una reunión de emergencia el fin de semana y anunció que emitirá un pronunciamiento sobre la situación sanitaria que atraviesa el departamento de La Paz debido a los bloqueos.

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