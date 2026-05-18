Bloqueadores no perdonan nada: motociclista es apedreado cuando pasaba por Senkata

En medio de la tensión que persiste por las movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de El Alto y La Paz, un motociclista fue apedreado cuando intentaba circular por la zona de Senkata.

Según imágenes difundidas en redes sociales y testimonios de vecinos, una mujer y un joven lanzaron piedras contra el conductor sin medir las consecuencias, mientras el motociclista intentaba atravesar el punto de bloqueo instalado cerca de YPFB.

Testigos denunciaron que los movilizados no permitían el paso de vehículos y reaccionaban de manera agresiva contra quienes intentaban transitar por el sector.

El hecho se suma a otros episodios de violencia y enfrentamientos registrados durante las últimas jornadas de conflicto, donde ciudadanos, transportistas y periodistas denunciaron agresiones en diferentes puntos de bloqueo instalados en La Paz y El Alto.

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