Hallan Bs 280 mil y explosivos durante operativos en La Paz

El Gobierno nacional denunció este lunes la presunta existencia de financiamiento irregular detrás de las movilizaciones y bloqueos que persisten en el departamento de La Paz y otras regiones del país. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que durante los operativos realizados el fin de semana se encontró a dirigentes en posesión de explosivos y elevadas sumas de dinero.

“Del derecho a la protesta, pasamos al delito. Estos ya son delitos; están penados por la Constitución y por el Código Penal”, afirmó la autoridad en entrevista con Bolivia Tv, al referirse al uso de dinamita y explosivos en las protestas.

Foto: Movilizaciones en El Alto. APG.

Paredes reveló que un dirigente fue encontrado recientemente en un alojamiento de la ciudad de La Paz con Bs 280 mil que, según indicó, iban a ser distribuidos durante las movilizaciones previstas para esta jornada.

La autoridad aseguró que las investigaciones buscan identificar el origen de los recursos económicos y determinar responsabilidades penales.

Asimismo, el viceministro señaló que durante los operativos también se hallaron personas elaborando armas caseras y portando explosivos.

Paredes afirmó que las acciones de desbloqueo continuarán mediante corredores humanitarios para garantizar el ingreso de oxígeno, combustible, alimentos y medicamentos al departamento de La Paz, que permanece afectado por más de dos semanas de conflictos.

“Vamos a separar la paja del trigo. Las movilizaciones pacíficas serán respetadas, pero donde encontremos delito, destrucción del ornato público o agresiones, vamos a actuar y capturar a quienes estén involucrados”, sostuvo.

Paredes también acusó al expresidente Evo Morales de promover una estrategia de desestabilización en "un intento antidemocrático de volver a ser gobierno".

Entretanto, el Gobierno anunció que reforzará los operativos de control y vigilancia en las movilizaciones previstas para esta jornada en la sede de gobierno.

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