Diputado Rada: las bases desconocen acuerdos y complican desbloqueos

El diputado nacional del PDC, Ricardo Rada, afirmó que uno de los principales obstáculos para solucionar los conflictos y bloqueos en La Paz y El Alto es que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y algunos dirigentes sectoriales terminan siendo desconocidos por las bases movilizadas.

“El problema es que los acuerdos los estamos haciendo con cabezas de sectores y a las horas las bases o ciertas facciones de dichos sectores salen a desconocer los acuerdos”, declaró el legislador durante una entrevista televisiva.

Rada sostuvo que esta situación dificulta avanzar hacia un desbloqueo total, pese a que el Ejecutivo asegura haber sostenido reuniones y negociaciones con diferentes organizaciones sociales durante los últimos días.

Según explicó, el Gobierno ya logró acuerdos con sectores como Fencomin y parte del magisterio; sin embargo, las movilizaciones persisten y continúan instalándose nuevos puntos de bloqueo en distintas zonas de El Alto y La Paz.

El diputado consideró que el Ejecutivo necesita ampliar las mesas de diálogo e incorporar a otros actores que ayuden a generar consensos y legitimidad ante las bases movilizadas.

“Hay que pedir ayuda a la misma Iglesia, a los mismos pastores, a los mismos periodistas que también son actores válidos para demostrar a la ciudadanía que como gobierno se están haciendo los máximos esfuerzos”, señaló.

Rada también cuestionó la falta de operadores políticos que puedan sostener negociaciones efectivas con las organizaciones sociales y admitió que el conflicto está generando una fuerte afectación económica y social.

Asimismo, indicó que existe molestia en la población por el incremento de precios, la paralización del transporte y el desabastecimiento provocado por los 18 días de bloqueos y movilizaciones.

El legislador pidió además mejorar la comunicación del Gobierno respecto a los acuerdos alcanzados y las acciones asumidas para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno.

“No sabemos comunicar los esfuerzos que estamos realizando como gobierno”, manifestó.

Pese al escenario de tensión, Rada insistió en que la salida al conflicto debe mantenerse en el marco del diálogo y expresó su expectativa de que en los próximos días puedan alcanzarse acuerdos más sólidos que permitan pacificar el país.

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