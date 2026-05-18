Diputado Rada: las bases desconocen acuerdos y complican desbloqueos

El legislador del PDC señaló que uno de los principales problemas del conflicto es que los convenios alcanzados por el Gobierno con algunos sectores son rechazados posteriormente por las bases movilizadas. Pidió ampliar el diálogo e incorporar nuevos actores en las negociaciones.
18/05/2026 9:32
Escuchar esta nota
El diputado nacional del PDC, Ricardo Rada, afirmó que uno de los principales obstáculos para solucionar los conflictos y bloqueos en La Paz y El Alto es que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y algunos dirigentes sectoriales terminan siendo desconocidos por las bases movilizadas.
“El problema es que los acuerdos los estamos haciendo con cabezas de sectores y a las horas las bases o ciertas facciones de dichos sectores salen a desconocer los acuerdos”, declaró el legislador durante una entrevista televisiva.
Rada sostuvo que esta situación dificulta avanzar hacia un desbloqueo total, pese a que el Ejecutivo asegura haber sostenido reuniones y negociaciones con diferentes organizaciones sociales durante los últimos días.
Según explicó, el Gobierno ya logró acuerdos con sectores como Fencomin y parte del magisterio; sin embargo, las movilizaciones persisten y continúan instalándose nuevos puntos de bloqueo en distintas zonas de El Alto y La Paz.
El diputado consideró que el Ejecutivo necesita ampliar las mesas de diálogo e incorporar a otros actores que ayuden a generar consensos y legitimidad ante las bases movilizadas.
“Hay que pedir ayuda a la misma Iglesia, a los mismos pastores, a los mismos periodistas que también son actores válidos para demostrar a la ciudadanía que como gobierno se están haciendo los máximos esfuerzos”, señaló.
Rada también cuestionó la falta de operadores políticos que puedan sostener negociaciones efectivas con las organizaciones sociales y admitió que el conflicto está generando una fuerte afectación económica y social.
Asimismo, indicó que existe molestia en la población por el incremento de precios, la paralización del transporte y el desabastecimiento provocado por los 18 días de bloqueos y movilizaciones.
El legislador pidió además mejorar la comunicación del Gobierno respecto a los acuerdos alcanzados y las acciones asumidas para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno.
“No sabemos comunicar los esfuerzos que estamos realizando como gobierno”, manifestó.
Pese al escenario de tensión, Rada insistió en que la salida al conflicto debe mantenerse en el marco del diálogo y expresó su expectativa de que en los próximos días puedan alcanzarse acuerdos más sólidos que permitan pacificar el país.
Mira la programación en Red Uno Play