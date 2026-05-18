Mi Teleférico suspende temporalmente operaciones de la Línea Azul por ataques a estaciones

Mi Teleférico anunció este lunes la suspensión temporal de las operaciones de toda la Línea Azul debido a los ataques registrados contra estaciones durante las movilizaciones y bloqueos que persisten en las ciudades de El Alto y La Paz.

A través de un comunicado oficial, la empresa estatal informó que la decisión fue asumida “ante los ataques a las estaciones por parte de los manifestantes y resguardando la seguridad de los usuarios y personal de Mi Teleférico”.

Foto: Comunicado oficial. Ministerio de Obras Públicas.

En la imagen difundida por la empresa se observa el mensaje: “Detenida temporalmente Línea Azul en todas sus estaciones”, además de señalar que “tu seguridad es nuestra prioridad”.

La suspensión afecta a todas las estaciones de la Línea Azul, una de las rutas que conectan distintos sectores de El Alto con la red de transporte por cable.

Pese a esta determinación, Mi Teleférico aclaró que el resto de las líneas continúa operando y prestando servicio con normalidad a la población paceña y alteña.

La decisión se da en medio de una jornada marcada por movilizaciones, marchas y bloqueos en distintos puntos de El Alto, donde también se reportaron hechos de violencia, apedreamientos y daños a infraestructura pública.

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