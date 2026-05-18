Asamblea de la Cruceñidad reúne a autoridades y sectores en defensa de la democracia

La Asamblea de la Cruceñidad inició la mañana de este lunes con la participación de diferentes sectores afiliados al Comité Pro Santa Cruz, además de autoridades departamentales, municipales y representantes de instituciones cruceñas.

El gobernador JP Velasco y el alcalde Mamen Saavedra están presentes. Foto Wilder Santos

Durante el encuentro, los dirigentes cívicos señalaron que el único tema a tratar será la defensa de la democracia ante la crisis y los conflictos que atraviesa el país. Asimismo, indicaron que cada sector hará escuchar su postura respecto a las movilizaciones y bloqueos registrados en las últimas semanas.

Desde el Comité pro Santa Cruz también se pidió al Gobierno central actuar conforme a la ley y sancionar a quienes impulsan las protestas y bloqueos que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales.

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