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Asamblea de la Cruceñidad reúne a autoridades y sectores en defensa de la democracia

La Asamblea se instaló la mañana de este lunes con asistencia masiva de sectores e instituciones. Definieron que el único debate será la defensa de la democracia frente a la asfixia nacional.

Miguel Ángel Roca Villamontes

18/05/2026 10:38

Inicia la Asamblea de la Cruceñidad. Foto Javier Angulo

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La Asamblea de la Cruceñidad inició la mañana de este lunes con la participación de diferentes sectores afiliados al Comité Pro Santa Cruz, además de autoridades departamentales, municipales y representantes de instituciones cruceñas.

El gobernador JP Velasco y el alcalde Mamen Saavedra están presentes. Foto Wilder Santos

Durante el encuentro, los dirigentes cívicos señalaron que el único tema a tratar será la defensa de la democracia ante la crisis y los conflictos que atraviesa el país. Asimismo, indicaron que cada sector hará escuchar su postura respecto a las movilizaciones y bloqueos registrados en las últimas semanas.

Desde el Comité pro Santa Cruz también se pidió al Gobierno central actuar conforme a la ley y sancionar a quienes impulsan las protestas y bloqueos que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales.

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