“El país necesita divisas”: Productores cruceños alertan más de $us 50 millones en pérdidas por bloqueos

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, denunció que debido a los bloqueos de carreteras el sector lleva más de 20 días sin poder exportar ni trasladar sus productos a los mercados del país, situación que estaría generando pérdidas significativas y desabastecimiento de alimentos.

Las declaraciones del líder de los productores de Santa Cruz fueron realizadas a su ingreso a la Asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité Pro Santa Cruz para analizar medidas frente al conflicto que atraviesa el país, promovido por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“Tienen que estar todas las carreteras expeditas. Son 22 días que no podemos exportar un solo dólar. El país necesita divisas para salir de esta crisis económica y eso solo será posible con libertad en las carreteras. Necesitamos trabajar; el país está en crisis y tenemos que ser responsables”, reclamó Frerking.

Asimismo, pidió al Gobierno asumir medidas firmes para garantizar el trabajo y la libre circulación. Señaló que sin rutas habilitadas no se puede exportar ni abastecer adecuadamente a los mercados nacionales.

“El Gobierno debe empezar a tomar decisiones. Toda la cadena productiva, entre transporte, agropecuarios, exportadores y gremiales, supera los 50 millones de dólares en pérdidas”, enfatizó.

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