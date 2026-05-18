Videos muestran agresiones e intimidación contra minibuses en El Alto

A través de redes sociales, circulan videos donde se evidencia la violencia e intimidación que utilizan sectores sociales para acatar las medidas de presión e impedir la circulación tanto de transporte público y civiles.

Este es el caso de los transportistas que tomaron el ingreso a la urbe alteña, desde el peaje de la Autopista hasta La Ceja, e impiden la circulación de minibuses que intentan ofrecer el servicio de transporte a ciudadanos alteños.

Sacando discos, lanzando piedras, insultando e intimidando a los choferes, los movilizados lograron que los mismos desistieran de su intento de moverse hasta la Sede de Gobierno.

Durante la presente jornada, se anunció la llegada de tres movilizaciones al centro paceño; Ponchos Rojos, evistas y federados son los grupos sociales que continúan las marchas pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Foto: Vocero presidencial, José Luis Gálvez. APG.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, anunció que algunas de estas movilizaciones pretenden utilizar armas de fuego y medidas de presión extremas y violentas para alcanzar su objetivo.

Por el momento, se realizan las acciones de seguridad y cuidado de la población a través de operativos de efectivos policiales que se desplegarán para evitar incidentes mayores.

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