Gálvez: "Todo aquél que arriesgue una vida, será procesado y arrestado"

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció este lunes que dirigentes vinculados a las movilizaciones evistas estarían promoviendo el uso de armas, explosivos y actos violentos durante las protestas que ingresan a la sede de gobierno.

La autoridad señaló directamente a Bernabé Gutiérrez, a quien acusó de convocar a sectores movilizados en Achacachi para asistir a la marcha “con todas las armas posibles”, incluyendo fusiles Mausser, además de palos y picotas.

Según el Gobierno, el dirigente también habría instruido a las bases a aportar víveres y logística bajo amenazas de saqueos a tiendas y comercios.

El vocero afirmó que ya existen denuncias y mandamientos de aprehensión contra algunos promotores de violencia y advirtió que los procesos podrían enmarcarse en delitos como terrorismo y alzamiento armado.

“No hay por qué usar armas ni dinamitas. Todo aquel que porte explosivos o elementos que pongan en riesgo la vida de otras personas será arrestado y procesado”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el Ejecutivo optó por priorizar el diálogo y la apertura de corredores humanitarios antes que el uso de la fuerza. Indicó que el operativo realizado el fin de semana permitió el ingreso de combustible, GLP, oxígeno y medicamentos hacia La Paz sin registrar víctimas fatales.

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