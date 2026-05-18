En medio de los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas regiones del país, el Gobierno presentó la plataforma digital “Reporta tu Evidencia en Protestas Sociales”, una herramienta que permitirá a la ciudadanía enviar fotos, videos y denuncias directamente desde sus teléfonos celulares.

La iniciativa fue impulsada por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y busca recopilar información relacionada con movilizaciones, bloqueos, hechos de violencia, daños materiales y presuntas irregularidades registradas durante las protestas.

¿Cómo funciona la plataforma?

De acuerdo con la explicación oficial, el sistema fue diseñado principalmente para ser utilizado desde dispositivos móviles y está dividido en varias etapas simples para facilitar el envío de reportes.

Primero, la plataforma permite proteger la identidad de quien realiza la denuncia. El usuario puede enviar la información con sus datos personales o hacerlo de forma anónima utilizando un pseudónimo o “nickname”.

Después, el sistema habilita la carga de fotografías y videos como evidencia de los hechos reportados.

En una tercera etapa, la persona debe describir lo ocurrido, especificando el lugar, el tipo de incidente y otros detalles relevantes.

Finalmente, existe la posibilidad de identificar a personas involucradas en caso de que el denunciante las reconozca.

¿Qué hechos se podrán denunciar?

Según explicó Fabián Espinoza, la plataforma permitirá reportar:

Daños materiales

Actos de vandalismo

Presuntas extorsiones

Amenazas o presiones

Irregularidades registradas durante protestas y bloqueos

La autoridad también hizo un llamado a las personas que aseguren estar siendo obligadas a participar en movilizaciones contra su voluntad.

“Si estás siendo presionado o amenazado, te pedimos que denuncies. No estás solo”, afirmó Espinoza.

¿Para qué servirá?

El Gobierno explicó que actualmente muchos videos e imágenes sobre las protestas circulan dispersos en redes sociales, por lo que la nueva herramienta busca centralizar y verificar la información ciudadana.

“Cada reporte, cada evidencia y cada denuncia permitirá actuar y tomar decisiones informadas”, sostuvo el viceministro.

Además, señaló que la plataforma también busca combatir la desinformación y las noticias falsas relacionadas con los conflictos sociales.

La herramienta ya se encuentra habilitada en la página oficial del Gobierno:

Reporta tu Evidencia en Protestas Sociales: https://reportatuevidencia.planificacion.gob.bo/

Las autoridades pidieron a la ciudadanía utilizar la plataforma de manera responsable y colaborar enviando material verificado sobre hechos ocurridos durante las movilizaciones en el país.

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