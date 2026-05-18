Adulto mayor resulta herido durante movilizaciones en La Paz

La llegada de distintas marchas al centro de La Paz derivó este lunes en escenas de tensión y violencia que dejaron al menos a un adulto mayor herido en inmediaciones del centro paceño.

Las imágenes difundidas durante la cobertura televisiva mostraron a un hombre de la tercera edad con el rostro ensangrentado luego de recibir el impacto de un objeto contundente en la cabeza mientras se desarrollaban las movilizaciones.

El hecho ocurrió en medio del ingreso de varias columnas de marchistas a la sede de gobierno. Entre ellas se encontraba la marcha afín a Evo Morales, que partió el pasado 12 de mayo desde Caracollo y recorrió la carretera La Paz-Oruro hasta llegar a la ciudad.

También se registró el descenso de movilizaciones campesinas e interculturales por la autopista, además de otra concentración de fabriles en la zona de la Cervecería.

Marchas asfixian el centro paceño

Según el reporte, en distintos puntos del centro paceño se produjeron cruces verbales entre manifestantes y vecinos que rechazaban los bloqueos y protestas, situación que elevó aún más la tensión en las calles.

Las cámaras de seguridad mostraron una masiva presencia de personas movilizadas sobre la avenida Mariscal Santa Cruz y otras vías céntricas, donde además se suspendió completamente la circulación vehicular.

Ante la llegada de las marchas, la Policía y las Fuerzas Armadas reforzaron el anillo de seguridad en inmediaciones de Plaza Murillo, el Palacio Consistorial y edificios estatales.

Desde las calles Ayacucho y Mercado, periodistas reportaron un incremento del contingente policial y la instalación de puntos de resguardo con equipos antidisturbios para evitar mayores enfrentamientos en el centro de la ciudad.

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