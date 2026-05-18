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Mineros desocupados de Huanuni advierten con salir a desbloquear carreteras tras ultimátum de 48 horas

Durante un pronunciamiento público, representantes del sector expresaron su molestia por los perjuicios económicos y laborales que generan los cortes de ruta y señalaron que la situación afecta principalmente a las familias desempleadas del municipio minero.

Cristina Cotari

18/05/2026 12:06

Mineros desocupados de Huanuni dan 48 horas para levantar bloqueos. Foto: captura de video
Oruro, Bolivia

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Trabajadores desocupados del distrito minero de Huanuni de Oruro dieron un plazo de 48 horas para que se levanten los bloqueos de carreteras en el país y advirtieron con iniciar acciones de desbloqueo si las medidas de presión continúan.

Durante un pronunciamiento público, representantes del sector expresaron su molestia por los perjuicios económicos y laborales que generan los cortes de ruta y señalaron que la situación afecta principalmente a las familias desempleadas del municipio minero.

“Nosotros, los desocupados de Huanuni, damos un plazo de 48 horas para que se levanten pacíficamente los bloqueos. Posteriormente, aténganse a las consecuencias”, afirmó uno de los dirigentes, en referencia a la Central Obrera Boliviana (COB).

El sector advirtió que, de no existir una solución, asumirá medidas de desbloqueo y mencionó el posible uso de dinamita, situación que generó preocupación por una eventual escalada del conflicto social.

Durante la protesta, los trabajadores también cuestionaron al dirigente sindical Marco Argollo, a quien acusaron de no representar a los desocupados del distrito minero y de no atender la falta de empleo en la región.

Los representantes aseguraron que gran parte de la población de Huanuni no cuenta con trabajo estable y denunciaron que, pese a los constantes pedidos, no existen oportunidades laborales para los trabajadores eventuales y desempleados.

Asimismo, exigieron al Gobierno intervenir para garantizar el libre tránsito y evitar mayores afectaciones al abastecimiento de productos, al transporte y a las actividades económicas.

El pronunciamiento surge en medio del incremento de bloqueos y movilizaciones en distintas carreteras del país, especialmente en los departamentos de La Paz y Oruro, donde persisten conflictos sociales que afectan la circulación vehicular y generan preocupación por el abastecimiento interdepartamental.

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