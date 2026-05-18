Mineros desocupados de Huanuni advierten con salir a desbloquear carreteras tras ultimátum de 48 horas

Trabajadores desocupados del distrito minero de Huanuni de Oruro dieron un plazo de 48 horas para que se levanten los bloqueos de carreteras en el país y advirtieron con iniciar acciones de desbloqueo si las medidas de presión continúan.

Durante un pronunciamiento público, representantes del sector expresaron su molestia por los perjuicios económicos y laborales que generan los cortes de ruta y señalaron que la situación afecta principalmente a las familias desempleadas del municipio minero.

“Nosotros, los desocupados de Huanuni, damos un plazo de 48 horas para que se levanten pacíficamente los bloqueos. Posteriormente, aténganse a las consecuencias”, afirmó uno de los dirigentes, en referencia a la Central Obrera Boliviana (COB).

El sector advirtió que, de no existir una solución, asumirá medidas de desbloqueo y mencionó el posible uso de dinamita, situación que generó preocupación por una eventual escalada del conflicto social.

Durante la protesta, los trabajadores también cuestionaron al dirigente sindical Marco Argollo, a quien acusaron de no representar a los desocupados del distrito minero y de no atender la falta de empleo en la región.

Los representantes aseguraron que gran parte de la población de Huanuni no cuenta con trabajo estable y denunciaron que, pese a los constantes pedidos, no existen oportunidades laborales para los trabajadores eventuales y desempleados.

Asimismo, exigieron al Gobierno intervenir para garantizar el libre tránsito y evitar mayores afectaciones al abastecimiento de productos, al transporte y a las actividades económicas.

El pronunciamiento surge en medio del incremento de bloqueos y movilizaciones en distintas carreteras del país, especialmente en los departamentos de La Paz y Oruro, donde persisten conflictos sociales que afectan la circulación vehicular y generan preocupación por el abastecimiento interdepartamental.

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