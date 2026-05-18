Gobierno crea bono “gestión de aula” para maestros urbanos y rurales de todo el país

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5621 que crea el bono “Gestión de Aula”, destinado al personal docente y administrativo del magisterio fiscal, como parte de los acuerdos alcanzados con el magisterio urbano y rural tras varios días de movilizaciones en el país.

Según informó el Ministerio de Educación mediante un boletín oficial, el beneficio será pagado cada mes de junio y tendrá un monto inicial de 2.400 bolivianos durante la gestión 2026. Además, el bono será actualizado anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida surge como resultado de las mesas de diálogo instaladas entre el Gobierno y las dirigencias del magisterio, que concluyeron el pasado sábado con la firma de un acuerdo definitivo en la ciudad de Cochabamba.

El decreto establece que el Ministerio de Educación será el encargado de reglamentar la aplicación del bono, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas garantizará los recursos para su implementación.

De acuerdo con el Gobierno, el incentivo económico busca fortalecer el cumplimiento del calendario escolar, mejorar la continuidad de las actividades educativas y contribuir al desarrollo curricular y al aprendizaje de estudiantes en todo el país.

El acuerdo entre el Ejecutivo y el magisterio urbano y rural permitió poner fin a más de una semana de protestas y movilizaciones protagonizadas por maestros que exigían atención a demandas económicas y laborales. El encuentro contó con la participación de la ministra de Educación y otras autoridades del Órgano Ejecutivo.

El Decreto Supremo 5621

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