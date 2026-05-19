Porcicultores ya perdieron 21 millones de bolivianos por los bloqueos

El sector porcicultor atraviesa una fuerte crisis debido a los bloqueos que se registran en distintas rutas del país, situación que impide el traslado normal hacia los mercados internos.

El presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (ADEPOR), Jorge Méndez, advirtió que la falta de transporte, combustible y vías expeditas está provocando que los animales permanezcan en las granjas, con graves consecuencias económicas para el sector.

“Nuestra obligación es producir y abastecer los mercados; si no hay el camión con el chofer y el carburante y las carreteras expeditas, los cerdos se quedan en las granjas”, señaló.

Méndez informó que ya se cumplen 14 días sin poder comercializar cerdo hacia el interior del país, lo que ha provocado una caída en el precio del kilo vivo, que pasó de 16 a 13 bolivianos.

“Estamos debajo de nuestros costos de producción, ya hemos perdiendo 21 millones de bolivianos”, explicó.

El dirigente lamentó que el sector ya venía arrastrando dificultades económicas desde la pandemia y cuestionó que los conflictos sociales continúen afectando la producción nacional.

“Siempre nos hemos opuesto a los paros y bloqueos de carreteras, eso no resuelve nada y complica la situación. En el gobierno anterior nos hemos salvado por poco de quebrar; venimos con dificultades económicas desde la pandemia y ahora siguen”, añadió.

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