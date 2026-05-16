COD de Cochabamba pide a la COB reconducir sus demandas

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Edgar Salazar, señaló en entrevista que la COD mantiene su representatividad dentro de la estructura nacional, pero se ha distanciado de la línea política de la Central Obrera Boliviana (COB), que actualmente exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Salazar afirmó que el objetivo de la COD sigue siendo defender los derechos laborales y reivindicaciones sindicales, evitando involucrarse en demandas políticas.

“No consideramos que el camino correcto sea sumarnos a solicitudes políticas como la renuncia del presidente. Nuestra lucha está enfocada en la Ley General del Trabajo, estabilidad laboral y fuero sindical”, explicó Salazar.

El dirigente indicó que el descontrol de las movilizaciones se debe a que sectores políticos se han sumado a las protestas, desviando el foco de las demandas legítimas del movimiento obrero campesino. Por ello, la COD de Cochabamba solicita que cualquier diálogo con el gobierno sea formalizado por nota escrita al ejecutivo nacional y que se lleve a cabo con el liderazgo de Mario Argollo, dirigente de la COB.

Se solicita diálogo

La COD Cochabamba enfatiza que no detendrá su lucha reivindicativa, pero reafirma que no se sumará a demandas políticas, buscando garantizar que el diálogo con el gobierno se centre en derechos laborales y protección de los trabajadores.

“Queremos reconducir el diálogo hacia nuestras demandas y mantenernos firmes en la defensa de los derechos de los trabajadores, sin que se mezclen intereses políticos ajenos”, concluyó Salazar.

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