Larga noche de museos: Habilitan una web oficial para conocer las rutas y horarios

La capital cruceña se prepara para vivir una nueva versión de la Larga Noche de Museos este sábado 16 de mayo, un evento que contará con una plataforma virtual específica para que la población consulte los puntos habilitados y las agendas de cada espacio. A través del enlace digital, los ciudadanos tendrán la oportunidad de planificar su recorrido de manera anticipada y no perderse ninguna de las propuestas artísticas programadas para esta jornada especial.

La municipalidad busca que el acceso a la información sea inmediato para evitar aglomeraciones y optimizar la experiencia de los visitantes en los centros seleccionados. "Los invitamos, hemos implementado una web https://larganochedelosmuseos.gmsantacruz.gob.bo/2026/ ahí les aparecerán todos los puntos que están participando y también un cronograma que comienza temprano y se extiende hasta las 23:00", puntualizó Daniel Limpias, Planificación y Coordinación Cultural del municipio de Santa Cruz.

El director destacó la enorme expectativa que genera esta actividad que moviliza a miles de personas en la ciudad. "Faltan horas para que Santa Cruz se una a este fenómeno mundial. Estamos felices de organizar y realizar esta logística", afirmó la autoridad edilicia al invitar a toda la comunidad.

Más espacios y atractivos diversos

Para esta gestión, la muestra cultural ha expandido de forma notable su alcance geográfico y la variedad de sus presentaciones artísticas en diferentes distritos.

"Tenemos más de 20 espacios nuevos que suman. Hay actividades y elementos culturales. Tendremos por ejemplo a las ‘Estatuas vivientes’, tendremos también a las bandas escolares", detalló Limpias sobre el contenido de la agenda.

Herramientas y horarios de la jornada

Para facilitar el traslado de las familias cruceñas, se ha coordinado un sistema de transporte estratégico que conectará las diferentes universidades e instituciones privadas del circuito. "Gracias a las universidades e instituciones privadas podemos llevar a los ciudadanos a través de los buses, tenemos 8 recorridos en micros. Se podrán tomar desde el Museo de Arte contemporáneo, cada recorrido dura 2 horas”, concluyó Limpias respecto a la logística de movilización.

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