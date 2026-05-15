Aún no cobraste el Bono PEPE: Confirma aquí si ya estás habilitado y aprovecha el nuevo plazo

Hoy terminó el plazo oficial establecido por el Ministerio de Educación para el registro y actualización de datos en el RUDE, requisito indispensable para los beneficiarios del Bono Juancito Pinto 2025. En este sentido, la Gestora Pública insta a revisar de dos maneras si ya se encuentran habilitados para el cobro del Bono PEPE.

Para asegurar que los recursos lleguen de forma oportuna a los más de 2 millones de beneficiarios, se han dispuesto plataformas tecnológicas que permiten una validación rápida y segura. De acuerdo a las autoridades, la verificación previa es fundamental para evitar traslados innecesarios a las entidades financieras y agilizar el proceso de desembolso nacional.

Dos métodos para consultar su habilitación digital

La Gestora Pública ha simplificado el acceso a la información mediante dos canales oficiales. Estos mecanismos permiten a los beneficiarios confirmar su estado en el padrón introduciendo únicamente su número de cédula de identidad y su fecha de nacimiento.

Usted puede realizar la consulta a través de las siguientes vías:

Escaneo de Código QR: Disponible en los comunicados oficiales, este código redirige directamente a la plataforma de validación desde cualquier dispositivo móvil.

Portal Web Institucional: Ingresando a https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe, donde encontrará el módulo específico de consulta para el Programa PEPE.

Ampliación de beneficiarios y avance del programa

Es importante destacar que el universo de beneficiarios ahora incluye a tutores, abuelos, tíos o hermanos mayores que figuren como responsables del cobro escolar en el sistema RUDE. Esta flexibilidad ha permitido que el programa alcance un avance de ejecución del 91,5% al cierre de esta semana, superando los 2 millones de personas pagadas.

La estructura actual de habilitación contempla los siguientes grupos:

Bono Juancito Pinto: Titulares registrados en la gestión 2025.

Titulares registrados en la gestión 2025. Renta Dignidad: Adultos mayores que perciben este beneficio estatal.

Adultos mayores que perciben este beneficio estatal. Bonos de Salud y Discapacidad: Madres y personas con capacidades diferentes debidamente acreditadas.

Plazos extendidos para el cobro de rezagados

Aunque el registro del RUDE ha finalizado hoy, el periodo para cobrar el beneficio económico se mantiene vigente hasta el próximo 19 de junio. Los beneficiarios rezagados podrán acudir a cualquier banco autorizado del país para retirar el monto acumulado, que puede ascender hasta los Bs. 450.

Durante esta fase extraordinaria, se ha eliminado la restricción de cobro por fecha de nacimiento, permitiendo una asistencia libre en cualquier día hábil. Se recomienda a la población portar su carnet de identidad original y vigente al momento de presentarse en ventanilla.

Recomendaciones de seguridad y atención al cliente

La Gestora Pública recuerda que la habilitación es un proceso que depende del cruce de datos oficiales, garantizando la seguridad del pago para cada familia. No se requiere realizar trámites adicionales ni acudir a gestores externos para acceder al efectivo en las entidades financieras.

Para dudas específicas o problemas con la validación de datos, la institución mantiene habilitada la línea gratuita 800101070 y el número de consultas vía WhatsApp 67195524. Estas herramientas de soporte están diseñadas para brindar una atención con calidad y calidez a todos los usuarios habilitados en el sistema.

Mira la programación en Red Uno Play