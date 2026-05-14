Pese al diálogo, maestros urbanos de Santa Cruz anuncian nuevas movilizaciones

El Magisterio Urbano de Santa Cruz ha rechazado de manera unánime la propuesta presentada por el Ministerio de Educación. Esta determinación conlleva la convocatoria inmediata a un paro movilizado de 48 horas y la exigencia de medidas de presión más radicales a nivel nacional.

Postura frente a la autoridad

La organización sindical calificó de insuficiente el planteamiento gubernamental, señalando que el mismo ignora las demandas fundamentales de los educadores cruceños. Según la resolución del 7mo Consejo Consultivo, la propuesta carece de un incremento salarial real y favorece únicamente a sectores privilegiados en detrimento de la mayoría obrera.

Los maestros ratificaron su férrea unidad institucional en torno a la Federación Departamental y su ente matriz, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. El sector manifiesta su compromiso con la calidad educativa y la defensa del Escalafón Nacional como pilar de la carrera docente.

El rechazo a las políticas actuales también se fundamenta en el descontento social por la subida de precios en productos de primera necesidad y pasajes de transporte. El Magisterio argumenta que el pueblo sufre una crisis económica que no está siendo atendida debidamente por las autoridades nacionales en sus propuestas.

Hacia una movilización nacional

La representación de Santa Cruz llevará este mandato a la conferencia de la C.T.E.U.B. para consolidar una estrategia de lucha conjunta en todo el territorio boliviano. El objetivo final es presionar al Ejecutivo hasta que se logre una solución efectiva a cada una de las demandas planteadas por el sector educativo.

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