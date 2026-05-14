La hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Tatiana Marset, fue internada de emergencia este jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tras presentar problemas de salud, según informó la Policía.

La información fue confirmada a Red Uno por el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, quien indicó que la mujer fue trasladada hasta el un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, Tatiana Marset presentó síntomas compatibles con una pancreatitis, por lo que fue evacuada de emergencia al centro hospitalario, donde permanece bajo observación médica.

Hasta el momento no se emitió un informe oficial sobre su estado de salud ni sobre el tiempo que permanecerá internada.

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