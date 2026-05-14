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Hallan a dos hombres sin vida y con impactos de bala junto a un vehículo en Pando

De manera preliminar, se conoció que familiares de una de las víctimas habían reportado la desaparición de un joven, quien sería estudiante de Medicina de una universidad privada.

Charles Muñoz Flores

14/05/2026 11:52

Macabro hallazgo en Pando: encuentran dos cadáveres junto a un vehículo. FOTOS: RED UNO. Composición CHMF.
Pando, Bolivia

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Dos hombres fueron encontrados sin vida en inmediaciones del barrio El Castañal, en el departamento de Pando. De acuerdo con los primeros reportes policiales, ambas víctimas presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y fueron halladas fuera de un vehículo.

Según información preliminar, una de las víctimas sería de nacionalidad boliviana y la otra de nacionalidad brasileña. El hallazgo fue realizado por moradores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras encontrar los cuerpos cerca del motorizado.

La Policía de Pando se constituyó en el lugar para realizar el levantamiento legal de los cadáveres e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

De manera preliminar, se conoció que familiares de una de las víctimas habían reportado la desaparición de un joven, quien sería estudiante de Medicina de una universidad privada.

Asimismo, un comunario habría dado aviso a las autoridades la noche del miércoles 13 de mayo, permitiendo que efectivos policiales llegaran hasta el lugar donde ocurrió el hallazgo.

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