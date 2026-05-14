Un hecho de sangre se registró en Guayaramerín la madrugada de este jueves 14 de mayo, luego de que un hombre fuera asesinado y una mujer resultara herida durante un asalto armado en una pulpería.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 1ro. de Mayo y Julio Vieira, donde dos sujetos armados irrumpieron violentamente en el inmueble tras forzar las puertas de ingreso. Según los primeros reportes, los delincuentes subieron hasta la segunda planta del domicilio, donde los propietarios descansaban.

Durante el atraco, el dueño de la tienda recibió 13 impactos de bala, falleciendo de manera instantánea en el lugar. Su pareja también fue alcanzada por los disparos y actualmente permanece internada en una clínica privada con pronóstico reservado, de acuerdo con el testimonio de un familiar.

Tras cometer el crimen, los atacantes se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Efectivos de la Policía Boliviana fronteriza iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este violento hecho.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades sobre este hecho en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play