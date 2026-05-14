Maestros rurales paran este jueves en 14 distritos de Santa Cruz

La Federación de Maestros Rurales de Santa Cruz (Fedemar) ha declarado oficialmente un paro de 24 horas para el día de mañana, afectando a todo el sistema educativo rural. El secretario ejecutivo, José Lijerón Zambrana, enfatizó que la medida tiene un alcance total puesto que "Fedemar Santa Cruz corresponde a la capital y los 14 distritos del departamento de Santa Cruz".

La indignación en el sector creció tras una reciente invitación al diálogo donde, según la dirigencia, la ministra de Educación solo brindó atención a los representantes urbanos. Por su parte, Arcil Arroyo, secretario de Conflictos, lamentó que "se ha presentado un pliego petitorio al gobierno, pero se ha hecho caso omiso", confirmando que las clases se suspenden desde la medianoche.

El pliego de peticiones no solo incluye el incremento salarial, sino también la optimización de la deuda por horas déficit que los maestros desempeñan actualmente de forma gratuita. José Lijerón detalló que exigen una jubilación al 100%, además de la asignación inmediata de ítems de nueva creación tanto para personal docente como administrativo.

Advertencia de radicalización

El comité de movilización se mantiene en estado de alerta ante la ausencia de una invitación oficial que aborde el punto central del incremento salarial. "Si no somos escuchados, radicalizaremos nuestras medidas de presión", sentenció Arroyo, dejando claro que el paro de mañana es solo el inicio de una serie de acciones si el Gobierno persiste en ignorar sus demandas.

Mira la programación en Red Uno Play