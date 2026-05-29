Asaltan a mano armada a una librecambista en Cochabamba, pero la víctima no sentó la denuncia

La inseguridad vuelve a golpear a los trabajadores de compra y venta de divisas en la Llajta. La tarde de este jueves, una librecambista fue víctima de un violento asalto a mano armada en inmediaciones del estadio Félix Capriles, en la zona norte de la ciudad. Tres delincuentes la golpearon y encañonaron para arrebatarle un bolso con una considerable suma de dinero, para luego darse a la fuga en motocicletas.

A pesar de la gravedad del hecho, se conoció que la víctima no se presentó ante las autoridades para realizar la denuncia formal ante la Policía Boliviana.

Violencia a plena luz del día

El atraco se registró aproximadamente entre las 13:30 y 14:00 horas, en un sector de alta concurrencia diaria. Según el relato de testigos presenciales y compañeros de trabajo de la víctima, los antisociales actuaron con extrema violencia y estaban fuertemente armados.

"Le quitó, le amenazó y forcejeó su bolso. Tenía uno un arma de fuego y otro estaba con cuchillo. Lamentablemente a veces nosotros, las personas, por miedo a que nos pase algo no podemos meternos. Eran tres sujetos con arma y al quererle ayudar a la señora, había uno más que la seguía empujando", relató con temor un testigo del hecho.

Quienes presenciaron el asalto señalaron que los delincuentes tenían acento extranjero. Tras lograr su cometido y dejar a la mujer herida por los golpes recibidos durante el forcejeo, los tres hombres abordaron sus motocicletas y escaparon rápidamente con rumbo desconocido.

Temor y desprotección en el sector

Este nuevo hecho de sangre ha encendido las alarmas entre los librecambistas que operan en los alrededores del escenario deportivo, quienes aseguran que no es la primera vez que sufren este tipo de atentados comerciales.

Reincidencia: Los trabajadores afirmaron que esta es la segunda vez que se suscita un atraco similar en la zona bajo la misma modalidad.

Pedido de auxilio: Ante la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones manejando dinero en efectivo, el sector exigió de forma urgente mayor presencia policial. "Nos da miedo porque cada vez asaltan aquí en el estadio. Queremos que nos manden más policías porque esto es peligroso", manifestó una de las compañeras de la víctima.

Al no existir una denuncia oficial por parte de la afectada, se desconoce el monto exacto del dinero sustraído (fajos de billetes), mientras la comunidad de librecambistas analiza qué medidas de seguridad interna tomar ante la ola delictiva que los acecha.

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