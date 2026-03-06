En 24 horas: dos librecambistas son asaltados, uno fallece y hay un aprehendido

La inseguridad en Santa Cruz ha alcanzado niveles críticos tras registrarse dos violentos atracos contra librecambistas en menos de 24 horas. Mientras uno de los trabajadores logró sobrevivir a un ataque con arma blanca, el segundo perdió la vida tras recibir impactos de bala.

El primer incidente ocurrió en el mercado La Ramada, donde la víctima fue herida en los brazos para robarle 20 mil dólares. "El agresor fue reducido con ayuda de transeúntes y ya se dispuso su detención preventiva en Palmasola", informó Jhonny Coca, director de la Felcc.

El segundo caso, ocurrido en Los Lotes, cuando el librecambista retornaba a su casa, resultó en tragedia debido a que la víctima fue interceptada llegando a su domicilio. Los delincuentes dispararon dos proyectiles de arma de fuego, provocando una herida fatal antes de huir con el dinero.

Sobre este asesinato, el coronel Coca detalló que los criminales realizaron un estudio previo del desplazamiento y la rutina diaria de la víctima.

"Han estudiado su trayecto; lamentablemente esta actividad es de alto riesgo por ser rutinaria", señaló el jefe policial.

Según declaraciones de los familiares ante la Felcc, se estima que el botín sustraído en el segundo atraco es de aproximadamente Bs. 70.000. El hijo del fallecido confirmó que su padre actuaba como intermediario para una empresa de cambios y manejaba altas sumas de efectivo.

La policía investiga el entorno cercano de las víctimas y rastrea el uso de motocicletas, vehículo predilecto de estas bandas para huir. Las autoridades sospechan que los delincuentes mantienen una vigilancia constante sobre quienes se dedican a este rubro en la ciudad.

Finalmente, la Felcc recomendó a los trabajadores del sector evitar el transporte público y variar sus rutas para no ser blancos fáciles. "Si manejan gran cantidad de dinero, deben tomar recaudos y utilizar transporte de confianza para proteger su vida", concluyó Coca.

