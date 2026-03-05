Tras el informe oral presentado por el ministro de Hidrocarburos en la Cámara de Senadores, legisladores expresaron posiciones contrapuestas sobre las respuestas brindadas y las medidas adoptadas para enfrentar los problemas en la provisión y calidad de combustibles en el país.

El senador Abdón Porcel de la Alianza Libre y el diputado Ricardo Rada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) analizaron el informe presentado por el ministro, quien respondió a cerca de 17 preguntas en el Senado relacionadas con la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la distribución de combustibles y las denuncias de irregularidades dentro de la empresa estatal.

Abdón Porcel: “Las respuestas del ministro no han sido convincentes”

El senador Abdón Porcel manifestó que el informe oral no logró responder de manera satisfactoria las inquietudes de los legisladores ni de la población sobre la crisis en el suministro de combustibles.

Según el legislador, la ausencia del ministro en una anterior convocatoria para interpelación generó incertidumbre en la población, que espera explicaciones claras frente a los problemas que se registran en el país.

“Cuando pedimos un informe, no es para que explique a los senadores, sino para que, a través de nosotros, le explique al país, al transportista, al taxista y a todos los ciudadanos que hoy se sienten en un estado de indefensión”, afirmó.

Porcel señaló que persisten problemas como incremento en el costo del combustible, menor disponibilidad y cuestionamientos sobre su calidad, lo que evidencia que no se han tomado medidas estructurales para resolver la crisis.

El senador también cuestionó que la destitución de 410 funcionarios de YPFB anunciada por el ministro no haya generado cambios visibles en la situación.

“Se ha destituido alrededor del 10% del personal, pero el problema sigue. Los mandos medios y superiores continúan intactos”, sostuvo.

Ricardo Rada: “Existe una mafia en YPFB que intenta sabotear al gobierno”

Por su parte, el diputado Ricardo Rada (PDC) defendió la gestión del gobierno y aseguró que los problemas en el sector hidrocarburífero responden a estructuras de corrupción heredadas de gestiones anteriores.

El legislador afirmó que en YPFB se habría identificado una estructura politizada y una red que operaba irregularmente dentro de la institución, la cual estaría intentando sabotear las reformas.

“Había una mafia instalada en Yacimientos. Esa gente no se va a ir fácilmente, se va a defender y tratar de mantener los beneficios que tenía”, señaló.

Rada explicó que la destitución de funcionarios forma parte de un proceso gradual, ya que YPFB es una empresa altamente técnica y no se puede reemplazar de manera inmediata a todo el personal.

“Si se cambia a los 5.000 funcionarios de golpe, la empresa dejaría de funcionar. Hay áreas técnicas que requieren experiencia”, afirmó.

El diputado también sostuvo que el gobierno está implementando medidas para enfrentar la situación, como la identificación de funcionarios involucrados en irregularidades, ajustes en la distribución de combustibles y acciones para reparar daños ocasionados por la mala calidad del carburante.

