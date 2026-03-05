“Mi hijo se aferra a la vida”: Familia de menor en coma tras ‘sparring’ clama por ayuda para llevarlo al exterior

La vida de un adolescente noble y deportista cambió drásticamente hace un mes tras una sesión de sparring de boxeo que lo dejó en terapia intensiva. Actualmente, el menor se encuentra en estado de coma y su familia libra una batalla desesperada para trasladarlo al extranjero en busca de tratamientos especializados.

Tras su paso por una clínica privada, el joven fue transferido al Hospital San Juan de Dios debido a la asfixia económica que enfrenta su hogar.

"Mi hijo se aferra a la vida, pero el doctor me informó que la mitad de su cerebro está muerto", relató con dolor su madre, Rosario Rodríguez.

El diagnóstico médico es desalentador, situando al menor en un nivel de 4 sobre 15 en la escala de coma. Pese a que algunos especialistas sugieren un estado vegetal permanente, la familia mantiene la esperanza en una intervención médica fuera del país.

"Quisiéramos la oportunidad de sacarlo de aquí hacia donde haya más especialistas", clamó Rodríguez, solicitando el apoyo urgente de las autoridades.

La madre enfatizó que necesitan acceder a procedimientos avanzados que no están disponibles en el país.

La crisis financiera es profunda, con gastos acumulados que superan los 240,000 bolivianos tras vender propiedades y contraer deudas con altos intereses. Cristina, abuela del menor, reforzó el pedido de auxilio: "Ya no sabemos de dónde más sacar dinero; pedimos a las autoridades que nos ayuden a sacarlo del país".

Mientras el menor lucha por despertar, el proceso judicial contra los responsables del entrenamiento sigue su curso con tensiones crecientes. La madre lamentó que, a pesar de la gravedad del daño, el entrenador involucrado esté solicitando su libertad en una audiencia que se realizará mañana.

"No puede ser que la persona que llevó a mi hijo a estar así pida salir libre mientras él no ha logrado abrir los ojos", sentenció Rosario.

Ella describe a su hijo como un joven que jamás alzó la voz y cuya nobleza hoy convoca a cadenas de oración.

La familia reitera su llamado a la solidaridad ciudadana y a la gestión gubernamental para lograr el traslado médico internacional. Confían en que una intervención oportuna en el exterior pueda devolverle la vida al nieto mayor de esta familia devastada.

